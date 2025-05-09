創50個月新低！下週油價最多估降1.2元

下週國內油價估計續降1.1到1.2元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕國內油價可望續降超過1元！受到國際油價大跌與新台幣升值影響，下週國內汽油價格可望調降1.1到1.2元、柴油則調降1.2-1.3元，罕見兩星期都降價超過1元，95汽油價格可望創下近50個月新低。

國際油價因OPEC+連續第2個月加速增產、美國與伊朗可望達成核子協議等而下跌；中油累算至5月9日調價指標7D3B週均價為61.84美元，較上週63.78下跌1.94美元。

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另外，「匯率均價」也是關鍵，本週新臺幣兌美元匯率為30.256元，較上週31.944元升值1.688元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件後，預估汽油可能調降1.1到1.2元、柴油則調降1.2到1.3元。

若按照預估，下週92無鉛汽油每公升26或26.1元、95無鉛汽油每公升27.5元或27.6元、98無鉛汽油每公升29.5或29.6元、超級柴油每公升24.4或24.5元。

最終實際調整金額有待週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

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