晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

創50個月新低！下週油價最多估降1.2元

2025/05/09 12:10

下週國內油價估計續降1.1到1.2元。（記者林菁樺攝）下週國內油價估計續降1.1到1.2元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕國內油價可望續降超過1元！受到國際油價大跌與新台幣升值影響，下週國內汽油價格可望調降1.1到1.2元、柴油則調降1.2-1.3元，罕見兩星期都降價超過1元，95汽油價格可望創下近50個月新低。

國際油價因OPEC+連續第2個月加速增產、美國與伊朗可望達成核子協議等而下跌；中油累算至5月9日調價指標7D3B週均價為61.84美元，較上週63.78下跌1.94美元。

另外，「匯率均價」也是關鍵，本週新臺幣兌美元匯率為30.256元，較上週31.944元升值1.688元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件後，預估汽油可能調降1.1到1.2元、柴油則調降1.2到1.3元。

若按照預估，下週92無鉛汽油每公升26或26.1元、95無鉛汽油每公升27.5元或27.6元、98無鉛汽油每公升29.5或29.6元、超級柴油每公升24.4或24.5元。

最終實際調整金額有待週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財