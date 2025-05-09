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防AI「統派化」 數發部打造台灣主權AI訓練語料庫

2025/05/09 12:07

數發部長黃彥男今天在台東大學演講，特別說明建構台灣主權AI。（記者黃明堂攝）數發部長黃彥男今天在台東大學演講，特別說明建構台灣主權AI。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕在AI時代，中國擁大量資料，將造成AI運算模式大中國化，特別是產生政治上偏見；有鑑於此，數位發展部部長黃彥男今天在台東大學演講時提到，數發部正在打造台灣主權AI訓練語料庫，由機關先行，並鼓勵企業釋出資料，並訂定授權條款，消弭資料用於AI訓練涉及的智慧財產權疑慮。

黃彥男應台東大學之邀，今天在向師生專題演講時，講述AI產業五大政策工具，特別提到，台灣的資料量在世界上相當少，AI的大語言模型很容易搜尋到中國的資料，形成中國觀點，政治上的偏見更是可以想像，所以台灣要有自己的資料模型，把台灣本土資料拿出來，供AI大語言模型訓練。

黃彥男說，為精進台灣生成式AI對話引擎，數發部已著手請各部會開放出超過5萬筆資料，包括語文、歷史、地理、動植物及國家文化記憶庫等各個層面，還有業務資料、政策法規等文本資料逾1600項，已提供國科會打造台灣價值的可信任生成式AI，調整模型來適應台灣的語言文化及社會價值。

數發部也徵集高品質正體中文語料，採用台灣文化特色與觀點，繁體中文塊狀資料具備語意連貫性，內容完整且流暢，非僅由數字圖表或修列式文字構成；由於更多的資料是在民間企業，當務之急也是要訂法法律條款，請企業釋出資料，無償供AI訓練使用。

黃彥男說，打造台灣主權AI訓練語料庫，是由政府機關先行， 持續擴大文本資料開放，偕同智慧財產局與台灣學者共同研擬「台灣主權AI訓練語料授權條款」及相關使用規範，以消弭資料用於AI訓練之疑慮。

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