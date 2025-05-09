焦點股》和椿：期待營收驚喜 急拉大漲

和椿將於6月4日召開年度股東常會，董事長程天縱在最新營業報告書表示，公司將持續強化第一生命曲線產品線陣容。（和椿提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕機器人概念股和椿（6215）受惠於自動化零組件與相關設備需求增加，外界看好4月營收可望創下歷年同期新高，在市場高度期待之下，和椿今日盤中獲得買盤加持，截至上午11時34分暫報97.2元，漲幅7.4%，成交量超過1.2萬張。

和椿將於6月4日召開年度股東常會，董事長程天縱在最新營業報告書表示，公司將持續強化第一生命曲線產品線陣容，在現有產品線架構當中，開創更加具備客戶、技術、產品、價格等4種導向的第二品牌全新產品，以因應市場未來在先進半導體、智慧製造、智慧物流、高速高精密搬送等領域的設備需求。

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關於公司的第二生命曲線產品，程天縱指出，在既有的協作機器人、無人自走機器人AMR、無人叉車、廠區間L4無人搬運車之外，和椿會繼續導入更具競爭力的國內外品牌，並結合現有經銷體系，全力配合非典型經銷體系共同開發，在醫療、物流、清潔、食品、飯店、餐飲、商場等行業上，解決無人化物流、遞送、導覽、清潔、送餐、堆棧、分裝等行業痛點。

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