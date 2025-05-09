美國重量級金融圈閉門會火藥味十足！FT揭華爾街巨頭與白宮針鋒相對內幕

美國對沖基金大亨阿克曼。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國金融圈一年一度的米爾肯全球年度盛剛落幕，然這場閉門會卻硝煙彌漫，金融時報報導，雖然美國總統川普特地派財政部長貝森特出席，向投資者傳遞在政府團隊在貿易協商有明確計畫，但市場並不買單，不僅對沖基金大佬阿克曼怒斥前美國貿易代表萊特希澤，前財長梅努欽更當場反擊投資人，這場爭吵與對峙的閉門會，凸顯了華爾街與白宮之間日益脆弱和緊張的關係。

每年春夏，來自全球的金融巨頭齊聚美國加州比佛利山莊，參加米爾肯研究院的年度盛會，這裡不只是交易機會的孵化器，更是華盛頓與華爾街之間博弈的前線戰場。

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今年早些時候，新關稅政策的出台，引發了市場大幅拋售，隨後白宮改變了立場。對川普政府來說，維持華爾街巨頭的支持，對執行貿易議程至關重要，因為大規模拋售，將削弱政府與其他主要貿易夥伴強硬談判的能力。

根據《金融時報》，川普特地派貝森特出席今年的米爾肯會議，旨在向數千名雲集這裡的金融家和投資者傳遞明確訊息：保持冷靜，我們有計畫。

報導指出，貝森特透過私人酒會、在洛杉磯高級餐廳為全球最大資金管理者舉辦的晚宴，以及會議主會場的演講，試圖向投資者強調總統及其團隊擁有促進經濟成長和與主要貿易夥伴達成新協議的方案。

Tikehau Capital聯合創始人沙布蘭（Mathieu Chabran）對媒體表示，貝森特來這裡是為了告訴大家一切都好，因他意識有資金正在流出，外國投資者不再像以前那樣投入。

與第1屆川普政府不同，現在的政府核心缺乏像高盛營運長科恩、川普前首席經濟顧問（Gary Cohn）和梅努欽這樣為投資者所熟知的資深金融主管。華爾街菁英們感覺他們不再擁有曾經的影響力和連結。

這使得投資者更加關注貝森特這位前對沖基金經理，他們希望從他那裡得到關稅不會像最初設想的那樣損害經濟的跡象。

爭論與對峙

然而，溝通的氣氛並不融洽，據媒體報道，貝森特週日在比佛利山莊市中心Wolfgang Puck的Spago餐廳舉辦的私人晚宴上概述了政府的計劃，梅努欽也出席了活動。

當1位投資者警告如果關稅計劃全面實施，他們可能會撤出美國時，梅努欽打斷並反問：他們還能在哪裡找到同樣的投資機會？

1位基礎設施投資公司負責人總結道，這相當於告訴投資者"成熟點"，以及"川普政府不是來救投資者的"。

而在比佛利山莊另1家酒店，由花旗集團執行長Jane Fraser主持的晚宴上，萊特希澤與阿克曼在內的與會者之間的對話變得激烈，萊特希澤被質疑關於關稅推出方式，以及這些稅費可能如何破壞經濟和市場的問題。

據媒體報道，在私人晚宴和會議上，幾位收購高管抨擊了政府的貿易政策方針，警告這將阻礙美國企業，並且無法實現其減少赤字的目標。然而在公開場合，很少人敢批評總統，他們擔心遭到報復。

1位資產管理高層表示，這是我參加過的自我審查最嚴格的米爾肯會議。

另1位信貸投資公司的創始人表示，這裡有1種不安定的品質。人們以1種猶豫不決的方式武裝自己。去年的情緒是「衝啊，寶貝，衝」。今年沒有這種氛圍了。

1家私募股權公司執行長表示，人們對川普和整個美國例外論早期感到樂觀，但現在都消失了。

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