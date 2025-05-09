中國國有銀行也賣山寨貨？遭爆賣假黃金

中國6大國有銀行之一的中國工商銀行（工商銀行），遭爆料賣假金條。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中媒爆料，日前中國網友在社交平台透露，在中國6大國有銀行之一的中國工商銀行（工商銀行），買到了假金條，而相關銀行表示此事正在調查中。

據極目新聞等中國媒體報導，近日有中國網友在社交媒體透露，朋友在某銀行購買金條，發現金條內部有雜質。根據網友貼出的圖片，兩根金條的其中一根鑄有「**銀行」等字樣，金條從中間被剪開，內部疑似有黑色的雜質。

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網友表示這些金條是在銀行提貨後，去金店打算換成首飾，一開始銀行想說是金店的問題，後來，網友的朋友表示：「金條編號、Logo都在，編號和銀行單子對得上。」

而根據中國媒體華商報大風新聞透露，在網民聊天記錄中，有提及南翔支行字樣，疑某銀行為上海南翔支行，騰訊新聞一線在報導中透露，該網友是從工商銀行分行買到的金條。

根據報導透露，工商銀行在2012年時也發生過1次疑似案例，當時工商銀行回應表示原料、生產加工、售前、售中各環節都嚴控產品質量，不會摻假，每根金條都有質量證書，並承諾工行會回購自家售出的金條。

根據媒體華商報大風新聞詢問，該行工作人員針對此事回應：「此事我們正在進一步核實，暫不做任何回應。」、「後續核實處理進展，會由專人回應。」

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