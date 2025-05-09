保瑞4月營收雙增 胃食道逆流用藥搶下競爭者市占

保瑞4月營收表現強勁，年增22%。圖為保瑞董事長盛保熙。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕保瑞藥業（6472）今（9）日公告4月自結合併營收為20.2億元，較3月成長37%、較去年同期成長22.8%；其中CDMO（委託開發暨製造服務）業績表現維持高檔，另外全球銷售業務主要受惠胃食道逆流用藥DLS為首的學名藥、與小兒癲癇口服液VIGAFYDE為首的特殊專科用藥市佔率擴張，營收較前1季大幅反彈。累計前4月營收為68.4億元，較去年同期成長52%。

保瑞表示，在第1季較目標提早完成產品組合優化後，公司對現有產品組合的競爭力更具信心。DLS雖然於前1季個季度受市場需求影響銷售較淡，然競爭者第2季初出現供應鏈問題，保瑞隨即補足缺口，成功搶下市佔。

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加上KCL、Diltiazem及VIGAFYDE等新產品穩定貢獻，銷售動能已於4月顯著回升。保瑞未來也將持續專注於毛利率提升與現金流品質，將資源投注至高價值與特殊專科品項，加速集團穩健成長。

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