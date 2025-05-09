振宇五金第1季每股賺1.34元 年增36.73％

振宇五金（2947）公佈第1季稅後淨利為2586 萬元，每股盈餘1.34元，年增36.73%。（振宇五金提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕振宇五金（2947）公佈第1季合併營收達5億5218 萬元，年增7.8%；稅後淨利為2586萬元，每股盈餘1.34 元，年增36.73%。

振宇五金並同步公佈4月合併營收達1億7,941萬元，較去年同期成長3.9%，累計1至4月合併營收達7億3159萬元，年增6.82%，營收獲利雙成長。

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振宇五金指出，近期面臨國際關稅政策波動加上清明連假推升國人出遊意願，壓抑國內居家消費動能，公司4月營收逆勢成長，主要來自清明促銷活動與新門市布局效益開始發酵，有效帶動區域來客數與業績動能。

公司也展開三峽門市籌備作業，持續拓展北部市場的佈局，擴大市場占有率；在供應鏈策略方面，面對全球關稅壓力，積極與具出口實力的在地外銷工廠合作，強化採購彈性並控制成本。

首波導入的台灣製手工具，帶動該品類銷售量年增 8.4%，為單月成長幅度最高的類別；另油漆防水品類亦受惠於季節需求與促銷推力，年增6.08%，6月起夏季電價上路，積極深化「節能商品」布局，期透過商品與供應策略調整，進一步挹注營運動能。

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