英美協議讓川普底線全曝光 !「這產業」的關稅調整或成模版

美國宣布與英國達成關稅貿易協議，在白宮擺出的說明板。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普對全球發動「對等關稅」戰後，第1個貿易協議近日達成了。據報導，根據英美協議內容分析，10%關稅是川普的底線，並將英國汽車進口到美國的額外25%關稅降至最高10%，並設定每年10萬輛汽車的上限，這或成為歐盟、日本、韓國等國關稅談判的模版。

Evercore ISI分析師Sarah Bianchi指出，英國對美國的出口仍將面臨最低10%的關稅，遠高於2023年不到2%的水準。如果英國都無法降至零關稅，那麼其他國家幾乎不可能做到。

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據報導，作為美國最古老、最堅定的盟友，英國並沒有「逃脫」10%的基準關稅。分析認為，英國本應是獲得優惠貿易條件的理想候選國，因為不僅與美國存在貿易逆差，還大量購買美國製造產品，在國防領域投入充足，且英國首相與川普個人關係良好。

根據白宮發布的文件，每年從英國出口到美國的前10萬輛汽車將按照10%的額外關稅稅率徵稅，超過部分則按25%的額外關稅稅率徵稅。根據英國政府的說法，美國對英國鋼鐵和鋁進口的關稅也已降至0%，此前也徵收25%的稅率。

CFR高級研究員Brad Setser認為，這對未來的談判至關重要，因為汽車10%的關稅和鋼鐵零關稅是所有其他汽車和鋼鐵生產國，包括歐盟、日本和南韓的目標。

值得注意的是，現今英美關稅協商被雙方視為好結果，但這若是在1年前發生，應被視為2國關係出現「嚴重問題」的信號。專家表示，這現象凸顯了全球貿易格局已發生重大轉變。

分析認為，與美國之間的貿易協定將不再以壁壘降低多少來評判，而是以障礙上升多少來衡量。如果其他國家的處境更糟，這最終可能被視為英國的勝利。然而，關稅提高成本，降低效率，讓所有人都更糟。從這個意義上說，沒有經濟贏家。

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