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「世界首富害死最貧兒童」！比爾蓋茲和馬斯克撕破臉

2025/05/09 13:48

微軟共同創辦人比爾蓋茲（圖）近日公開批評全球首富、特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）微軟共同創辦人比爾蓋茲（圖）近日公開批評全球首富、特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）近日公開批評全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），比爾蓋茲直言，馬斯克所推動削減美國對外發展援助的政策，已對全球最貧困兒童造成嚴重危害，並批評馬斯克對美國國際開發署（USAID）缺乏基本了解。

比爾蓋茲在接受英國《金融時報》（FT）採訪時表示，馬斯克在今年2月以「提高政府效率」為由推動成立的「政府效率部」（DOGE），實質上已導致USAID關閉，使大量救命的糧食和藥品遭棄置於倉庫，可能導致麻疹、愛滋病和小兒麻痺等疾病再度爆發。

比爾蓋茲形容：「世界首富殺害最貧窮兒童的畫面並不好看。」

此外，比爾蓋茲也稱，馬斯克曾基於錯誤資訊，取消了美國對莫三比克加扎省（Gaza Province, Mozambique）1家婦幼醫院的資助。該機構長期致力於防止孕婦將愛滋病傳染給新生兒，只因為馬斯克誤以為該計畫是為中東哈瑪斯組織提供保險套。比爾蓋茲說：「我很希望他親自去見見那些因資金中斷，而被感染愛滋的孩子們。」

比爾蓋茲週四（8日）宣布，將在未來 20 年內幾乎捐出全部財富，預計蓋茲基金會在此期間的支出將超過 2000 億美元，是過去 25 年支出1000 億美元的2倍。蓋茲基金會將在 2045 年關閉，遠早於原先規劃。

比爾蓋茲與馬斯克長期在慈善觀念上分歧。雖然馬斯克曾在2012年時，簽署由比爾蓋茲與「股神」巴菲特（Warren Buffett）共同發起的「捐贈誓言」（Giving Pledge），但根據馬斯克傳記作家艾薩克森（Walter Isaacson）的說法，馬斯克後來卻告訴比爾蓋茲，他認為慈善「大多是狗屁」，並主張像特斯拉電動車這樣的商業解決方案，對改善世界更有效。

馬斯克2022年得知比爾蓋茲做空特斯拉股票後大為震怒，痛批比爾蓋茲「偽善」，稱他一邊聲稱行善、一邊試圖從打擊有益社會的企業中獲利。同年馬斯克又在X平台（前 Twitter）上貼出比爾蓋茲的醜照，諷刺稱「如果你需要立刻失去性慾，這張照片可以派上用場。」

針對比爾蓋茲的指控，馬斯克和DOGE均沒有做出回應。

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