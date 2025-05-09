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焦點股》世芯：法說會前夕 股價先下殺

2025/05/09 10:00

世芯今日召開法說會，早盤股價走弱。（取自官網）世芯今日召開法說會，早盤股價走弱。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC（特殊應用晶片）廠世芯-KY（3661）今日即將召開法說會，早盤世芯股價逆勢走弱，世芯今年因北美大客戶AWS（亞馬遜雲端服務公司）產品轉換，營收預估年減10-20%，世芯對於AWS最新3奈米AI晶片勢在必得，最快今年年底有望進入量產，今日法說會重點將聚焦在3奈米AI晶片進度與美國關稅影響。

截至9:37分左右，世芯股價下跌2.56%，暫報2285元，成交量約1478張，跌破2300元大關。

世芯4月決定再辦私募，上限為1500張，世芯私募案主要是引進策略性投資人，市場猜測可能再次引進科技大咖，世芯表示，因公司長期經營與業務發展需要，將選擇對公司之未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並能有助於公司擴大業務市場，強化客戶關係，或提升業務開發整合效益，或能提高技術，並能認同公司經營理念之策略性投資人。

世芯近年陸續以私募方式引進策略性投資人，前年6月緯創（3231）斥資約10億元取得69萬股世芯私募股，持股比0.94%，每股取得平均價格1448元；去年5月世芯大客戶美國亞馬遜（Amazon）亦參與世芯私募案認購價格每股2382元；去年11月聯發科（2454）旗下聯發資本以每股1627元，斥資7億3215萬元，取得45萬股世芯私募股。

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