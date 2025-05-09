台積電高雄P6廠設楠梓？水電夠嗎？陳其邁：做好準備、尊重台積

陳其邁強調因應半導體產業進駐，高雄會超前部屬、做好準備。（翻攝官網）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員黃文志今質詢時，追蹤傳聞中的台積電P6廠、是否有機會繼續設在楠梓產業園區? 如果在楠梓、原規劃的水電足夠嗎？市長陳其邁答詢時指出，機會是留給準備好的人，市府會超前部署，但設廠選址須尊重台積電。

台積電高雄P1廠已有1500員工進駐，P2預定今年底完工，P3預定2026完工，P4跟P5預計2027完工，外傳台積電可能在高雄設P6廠？引起地方關切。

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高市議員黃文志關切台積電第六廠是否會設高雄、水電供應是否無虞？（翻攝官網）

黃文志今表示，台積電P4、P5廠南側還有點空間，如果P6也在這裡，具備上下游聚落完備、鄰近高速公路引道等優勢 ，但也讓人好奇、原本為現有5個廠區規畫的水如果多出一個廠，可否供應？

陳其邁說明，高雄在不管在土地、水電、交通、生活等各項公共服務，他認為這些條件、都是未來如果台積電再設廠的最好選擇。

陳其邁進一步提到，如果台積電或其他半導體在高雄設廠，高雄可提供最即時、最完整的準備，但台積電因應全球市場布局，必須尊重未來他們的建廠計畫與產業布局，而機會是留給準備好的人，市府已超前部屬，在再生水廠、電力供應甚至人才培育部分。

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