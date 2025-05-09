卓越成功首季EPS達1.37元，進軍印尼市場挹注下半年營收。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕文創股卓越（2496）昨（8）日通過最新財報，第1季營收2.0億元、年增4％，每股稅後盈餘（EPS）1.37元，營運表現穩定；展望未來，董事長曾淑鈴表示，隨著印尼市場開始營運，可挹注下半年營收獲利，更是未來3年營運成長的關鍵動能。

卓越去年即投入東南亞市場，目前在語言訓練與跨國人力輸出合作上的初步成果已具體展現。其中，以看護華語認證為核心的訓練與媒合平台，首批完成檢定的看護工將自5月起陸續來台就業，線上成人華語A1證照班也於第二季啟動招生，主打「30天完成A1檢定」的密集學習路徑，結合AI互動練習與實境應用模擬，並透過在地職訓中心與仲介通路擴大招生規模。

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除成人培訓外，卓越位於印尼雅加達北區的直營校區將於今年暑期正式招生，初期以K12兒童華語與數學課程為主，融合台灣教材與主題式教學法，預計秋季正式開課，搶攻當地私校與華人家庭教育需求。

曾淑鈴表示，東南亞市場發展將是未來3年營運成長的關鍵動能。從看護移工的語言訓練切入，再延伸至兒童教育與成人進修，形成完整的語言與職能提升生態鏈，相關事業線預計自第二季起陸續貢獻營收，下半年成長可期。

至於本業部分，卓越持續增設地區國中小據點。繼2024下半年增設台中大墩、竹北成功學區3教室後，今年第一季更新增新竹三民、內湖康寧和新莊教室，以體系課程研發和師培的核心優勢，整合K12一條龍學習生態；同時與明星私中小學合作，除中部原有明星私校外，更在雙北新增合作家數，進駐優良師資、規劃資優班系，強化私校升學率，增強學生競爭力。

卓越去年營收8.3億元、稅後盈餘1.3億元、EPS為7.02元；卓越也宣布配發現金股利5.68元，配息率超過8成，隨著各項業務持續增長，預估今年營運可望持續穩健向上。

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