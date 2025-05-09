國際油價一夕狂飆3％！市場情緒全面翻轉、背後原因曝

國際油價週四（8日）上漲約 3%。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國和中國這2大原油消費國即將展開貿易談判，市場對於可能取得突破抱持著希望，國際油價週四（8日）上漲約 3%。

美國西德州中級原油期貨上漲 1.84 美元，或 3.2%，收每桶 59.91 美元。

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布蘭特原油期貨上漲 1.72 美元，或 2.8%，收於每桶 62.84 美元。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）預計將於 5 月 10 日在瑞士與中國最高經濟官員會談，商討目前正衝擊全球經濟的貿易戰。SEB 分析師赫瓦爾比（Ole Hvalbye）表示，市場對該談判的樂觀情緒正為油價提供支撐。

美國和中國是世界上最大的2個經濟體，貿易爭端所造成的後果，很可能會抑制原油需求成長。

分析師警告，近期因關稅引發的油市波動尚未結束。美國能源諮詢公司「Ritterbusch & Associates」總裁李特布許（Jim Ritterbusch）在報告指出：「過去幾年推動油價上下波動的全球風險溢價，現在已被關稅溢價取代，而這種溢價也將隨著川普政府的最新消息而持續波動。」

在另一項貿易進展中，美國總統川普與英國首相施凱爾（Keir Starmer）宣布達成一項「突破性貿易協議」。該協議維持對英國進口商品 10% 的關稅不變，英國則同意將其對美商品的關稅自 5.1% 降至 1.8%，並擴大美國商品的市場准入。

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