台股開盤》川普高喊買股 台積電領攻指數漲逾200點

川普高喊買股，台積電領攻指數漲逾200點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕時隔1個月，美國總統川普又公開喊話買進股票，美股4大指數週四全面走揚，台股週五在台積電開盤上漲20元，指數跳空漲147.4點，以20690.8點開出，在台積電領軍電子全力衝刺，指數開高走高，漲逾200點，來到20762點。

外媒報導，川普週四（8日）宣布美國與英國達成新的貿易協議後，他龍心大悅，開口表示，這份（美英）協議只是起點，並強調貿易談判與國會即將通過的稅改法案，讓此刻成為投資美股的絕佳時機。他直言：「現在最好趕快去買股票。」

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此外，川普也放出可能緩和對伊關係的訊號，國際原油未受影響，在貿易協議利好的支持下進一步走高。

川普講話後，美3大指數進一步走高，道瓊盤中至少漲1.6%，終場漲0.62%；標普500午盤曾漲近1.6%，終場收漲0.58%；那指接近午盤一度漲2%，終場漲1.07%，道指午盤一度漲近660點、漲約1.6%；費半指數盤中漲逾2.4%，終場收漲1%。

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