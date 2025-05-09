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台驊第1季EPS 2.02元 第2季海運市場量穩價平

2025/05/09 08:56

台驊總經理顏益財。（記者王憶紅攝）台驊總經理顏益財。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台驊第1季合併營收為55.71億元，年增 19.62%，單季稅後淨利為 2.83億元，EPS 2.02元。

台驊表示，第2季儘管海運市場仍受全球總體運力供過於求，以及美國進口關稅政策不確定性等因素干擾，整體供需結構面臨壓力，惟主要航商持續執行控艙、減班等供給調節措施，運價水準得以維持相對穩定，市場呈現量穩價平的格局。

台驊指出，空運方面因中美貿易政策調整預期影響，中國出口型電商客戶對美出貨節奏，略有放緩，而台驊在歐洲與加拿大市場的佈局，以及與航空業者間穩固的長期艙位合作機制，整體貨量維持穩定，加上積極拓展北美以外區域之客戶，並加重佈局於電子產品等高單價貨類，有效強化營收組合的彈性與抗風險能力。

台驊說，第2季中歐鐵路隨著部分出口商基於風險分散考量，逐步將貨物轉由鐵路通道運往歐洲，帶動中歐班列出貨需求明顯升溫。鐵陸聯運方案在時效穩定與清關順暢等優勢下，逐漸成為具備成長潛力的替代型運輸選項。內貿物流則持續回穩，隨著中國國內零售與製造業客戶逐步重啟補庫動作，亦同步優化客戶結構與業務組合，預期此事業群營收有望逐步回升。

台驊第1季海運事業群營收 32.79億元，年增 27.29%；空運事業群營收 12.77億元，年增 29.51%；鐵路事業群營收 3.61億元，年增 13.63%；內貿物流營收 6.54億元，年減 15.88%。

台驊表示，第1季受2025年農曆春節假期提前，加上市場預期中美關稅政策之影響，使多數客戶為降低通關與關稅風險，選擇提前安排第1季出貨。海運事業群方面，受惠於出口商提早備貨與紅海航線繞行造成艙位緊張，帶動Q1 出貨量與單價同步攀升，營收表現優於預期。空運事業群則在農曆年後明顯受惠於電商客戶恢復補貨，尤其是北美與東南亞市場快速重啟採購，加上部分消費型電子產品客戶拉貨急單，推升整體空運出貨動能。

鐵路事業群持續受益於中歐陸運需求，尤其紅海危機造成遠洋海運繞行非洲、時程延長，促使跨境電商與製造商加大對中歐鐵的需求，作為出口歐洲的關鍵替代方案，進而推升Q1鐵路營收優於去年同期。內貿物流事業群則呈現短期調整態勢。部分客戶調整庫存週期與採購節奏，導致倉儲週轉率下滑、出貨意願保守，進一步壓抑內貿物流的單季營收表現。

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