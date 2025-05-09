「股神」巴菲特：我一生中最幸運的一天 就是出生那天

波克夏海瑟威董事長、「股神」巴菲特始終相信美國。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）董事長、「股神」巴菲特（Warren Buffett）始終相信美國，即便其他投資人對此信念有所動搖，但他對美國的樂觀態度依然堅定，巴菲特更表示，他這輩子最幸運的一天，就是出生的那天，因為他出生在美國。

《CNBC》報導，在上週六（3日）舉行的波克夏年度股東大會上，有觀眾詢問巴菲特，在面對「重大且可能具有革命性變化」的時刻，投資人是否會對美國失去信心。

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這名觀眾透過《CNBC》記者發問：「在您看來，投資人是否對美國經濟過於悲觀？還是這個國家確實正進入一個需要從新角度重新評估的根本性轉變時期？」

巴菲特對此回答說：「我們一直都處在變化之中，我們總會對這個國家（美國）有各種批評。但我這輩子最幸運的一天就是我出生的那天，因為我出生在美國。當時，全世界大約只有3%的新生兒是在美國出生。我只是幸運，而且也很幸運自己是白人等等。」

這並不是美國投資人第一次對國家的長期前景感到擔憂。舉例來說，在2007年至2009年的金融危機期間，投資人紛紛撤離美股，導致標普500指數暴跌逾50%。

巴菲特2008年曾投書《紐約時報》，標題為：「買進美國。我正在這麼做。」當時巴菲特坦言，自己無法預測短期股價走勢，但他有信心美股最終將重返長期上升軌道。

巴菲特在文章中指出：「對於美國國內那些穩健企業的長期繁榮抱持恐懼，根本毫無意義，這些公司像往常一樣，確實會出現盈餘波動，但大多數主要企業在未來 5 年、10 年甚至 20 年內，都會創下新的獲利紀錄。」

對於像巴菲特這樣長年投資的人來說，即使市場出現劇烈的波動也不會被視為衝擊，而是一種常態。

巴菲特上週六表示：「如果你認為自從我1930年出生以來，美國沒有發生變化，那你就是沒注意到。我們經歷過各種事情，從大蕭條、世界大戰，到原子彈的發展，這些在我出生時根本無法想像。所以我不會因為我們還沒解決所有出現的問題而感到沮喪。」

這並不表示美國短期內沒有挑戰。儘管巴菲特並未直接批評當前政府，他仍警告說，關稅政策可能被視為「一種戰爭行為」。

不過，巴菲特仍然不會放棄在美國生活和投資的機會。他開玩笑地說：「如果我今天要出生，我會一直在子宮裡協商，直到他們答應讓我出生在美國為止。」

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