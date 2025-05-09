黃金又大跳水！專家曝「1條件」恐摔破3200美元

黃金價格週四（8日）延續跌勢。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統宣布與英國達成貿易協議，令市場預期美國也將與其他國家達成此類協議，黃金價格週四（8日）延續跌勢，專家指出，若美國和中國達成協議，金價上漲將面臨很大阻力，可能回落至至少3200美元。

黃金現貨價格下跌1.7%，至每盎司3307.84美元；美國黃金期貨價格下跌2.5%，收每盎司3306美元。

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《路透》報導，川普與英國首相施凱爾（Keir Starmer）宣布達成貿易「突破性協議」，美國對從英國進口的商品仍徵收10%的關稅，而英國同意將關稅從5.1%降至1.8%，並提供更多美國商品的進口管道。

RJO期貨公司資深市場策略師哈伯康（Bob Haberkorn）表示：「如果美國和中國達成協議，金價漲勢將面臨很大阻力，金價應該會回落至至少3200美元。」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）擬於本週末與中國的經濟高層代表在瑞士會面。

兩名知情人士透露，中國人民銀行近日已放寬商業銀行黃金進口購匯限制，允許逐步增加美元購匯需求，此舉將有助於滿足商業銀行對黃金的進口需求，同時也利於緩和近期人民幣升勢。

OANDA MarketPulse市場分析師Zain Vawda表示：「理論上，此舉應該會推高金價，因為中國需求成長是一個因素。然而，目前的市場動態主要受關稅相關動態的影響。」

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