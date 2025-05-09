閃關稅新招 紐時揭非洲「這1國」成中國出口跳板

摩洛哥港口等待裝船出口的汽車。（擷取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為躲避關稅打擊，中國的投資熱潮湧向非洲摩洛哥，在這裡大舉建廠。《紐約時報》指出，摩洛哥是非洲最大的汽車製造中心，也是中國電動車和電池等企業希望繞過對歐洲出口關稅的管道，中國利用摩洛哥與歐盟、美國的自由貿易協定作為「出口跳板」，希望突破關稅困局。

據報導，川普關稅令全球貿易體系癱瘓，摩洛哥與歐盟簽有自由貿易協定的國家，在布滿關稅壁壘、貿易限制與地緣政治競爭障礙的賽道上，摩洛哥成為中國的「出口跳板」。

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經濟學家、戰略諮詢平台「多極化報告」創始人亞歷山大·卡泰布指出，北京方面「希望充分發揮摩洛哥的關鍵優勢」，就中國製造商而言，摩洛哥是連接歐盟的一個重要國家。

《紐約時報》表示，在過去幾年裡，中國能源、電動汽車和電池生產商在摩洛哥的投資呈爆炸式增長。據估算，中國約有100億美元（約新台幣3014.9億元）投向了這個領域，高達數十家汽車製造相關的中國企業正在摩洛哥設廠，其中包括電池製造商國軒高科，去年夏天宣布計劃投資13億美元（約新台幣391.9億元）建設非洲首座「超級工廠」。據摩洛哥政府稱，這筆投資可能會增加到65億美元（約新台幣1959億元）。

去年10月，中國輪胎製造商森麒麟輪胎在丹吉爾科技城一家新工廠投產。今年1月，一家中國電池零組件製造商與摩洛哥企業進行合資投產，這是2023年簽署一項20億美元（約新台幣602.9億元）協議的一部分。隨著中國企業在摩洛哥的生產活動不斷擴大，當地一座科技城計劃最終將容納200家中國企業。

據《汽車世界雜誌》報導，2023年摩洛哥超過中國、日本和印度，成為歐盟第一大汽車進口來源國。據報導，在與歐洲隔地中海相望的摩洛哥北部城市丹吉爾，每天多達數百輛汽車從這裡的工廠運往歐洲。

儘管摩洛哥與美國簽訂自由貿易協定已20年，川普仍對其幾乎所有進口商品統一加徵10%關稅。但相較於墨西哥、越南和泰國等國遭受的懲罰性高關稅，摩洛哥尚未受到同等威脅。

英國皇家國際事務研究所中東與北非項目的副研究員艾哈邁德·阿布杜表示，當年製造商拿墨西哥來規避美國關稅，對中國車企而言，摩洛哥如今在規避歐洲關稅上可扮演同樣的角色。

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