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美前財長薩默斯 : 新台幣上漲 凸顯美政府財政「數學問題」

2025/05/09 09:22

新台幣大幅升值，美國可能面臨資本流入減少的風險。（路透）新台幣大幅升值，美國可能面臨資本流入減少的風險。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日前新台幣連日大漲，引發全球匯市關注。對此，前美國財長勞倫斯·薩默斯（Lawrence Summers）表示，台灣是美國金融資產的重要投資方之一，近期新台幣大幅升值凸顯出川普政府尚未解決的一項關鍵挑戰，即美國可能面臨資本流入減少的風險。

薩默斯直言，「從算術角度來說，如果不減少外國資本流入，我們不可能真正解決貿易逆差問題。」

據報導，新台幣在週一時創下1988年以來最大單日漲幅，背後原因尚不完全明朗。但市場參與者表示，部分背景是市場預期台灣當局為了和川普達成貿易協議，可能允許台幣升值。

薩默斯在接受彭博電視「Wall Street Week」節目主持人戴維·韋斯廷採訪時表示，台灣的情況反映出，美國在資本流入和貿易逆差問題上面臨更廣泛挑戰。他稱，「美國政府沒有意識到，他們對貿易逆差的反感和對資本流入的歡迎其實是自相矛盾的」。

專家指出，台灣是美國十大貿易逆差來源之一，川普曾誓言要削減這類逆差。經濟理論認為，貿易逆差通常由資本賬戶盈餘進行平衡。

根據美國財政部數據顯示，去年美國從海外淨吸引投資組合約1.1兆美元，這一數字與美國2023年約1.2兆美元的全年商品貿易逆差基本打平。

據報導，在本週初，美國財政部長貝森特曾表示，美國在全球金融體系中扮演核心角色，美政府希望讓美國「對國際資本更具吸引力」。對此，薩默斯表示，我還沒有聽到這位財政部長就這樣一個問題作出有深度的回應。如果正如他們反覆強調的，美國要減少貿易逆差，那如何獲得維持利率穩定所需的資本流入呢？

目前，外國投資者持有約30%的美國國債，同時也在企業債和其他證券市場中占據重要占有率。如果海外資本流入減少，將對美國借貸成本形成上行壓力。長期以來，亞洲經濟體既是美國貿易逆差的主要來源，也是資本流入的重要通道。

對於台灣問題，薩默斯指出，考慮到台灣與美國之間的安全關係，賴清德領導下的台灣政府「高度重視與美國的關係」，並願意在貿易上做出一定讓步，降低對美出口競爭力。

薩默斯表示，這一輪新台幣走勢是否包含某種形式的政治交易，這是很多人都在努力搞清楚的問題。由於台灣與美國的安全關係，以及新台幣此前匯率管控程度較高，台灣的情況未必對其他經濟體具有參考意義。

新台幣持續走強，將使得台灣在美國市場的出口競爭力下降，有可能縮小去年達到740億美元的對美商品貿易順差。與此同時，順差累積的另一面是台灣對美國證券的大規模投資。

根據美國財政部的最新年度統計，台灣持有的美債和其他證券總額接近8000億美元，幾乎與台灣本身的GDP規模相當。

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