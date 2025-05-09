英國之後...其他國家關稅有優惠？商務部長、川普親自給出答案

美國總統川普（中）8日宣布與英國達成關稅貿易協議。（法新）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）8日宣布與英國達成關稅貿易協議後，提振市場對於其他國家關稅談判的希望，針對其他國家，川普與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也透露出相關訊息。

談到英美貿易協定，川普表示：「英國一直都很尊重我們，他們做出了一筆好交易。」他稱美英雙方的這份協議，是建立在「互敬互重」的基礎上。

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《法新社》報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示：「10％（關稅）底線是針對那些與我們預算平衡的國家。」並表示，對那些貿易出現逆差的國家，將加徵較高關稅。

《Quartz》報導，川普則在與英國達成貿易協議框架後受訪指出，雖然英國得以維持10%的基準關稅待遇，但這並不代表是未來協議的標準範本，有些國家不會拿到這麼好的條件。

川普強調：「有些國家享有巨額貿易順差，而且長期對美不公平對待，因此他們的關稅會高得多。」

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