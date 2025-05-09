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從巴菲特手裡溜走的「百億獵物」是誰？美媒揭 : 波克夏收購談判「1劣勢」

2025/05/09 10:17

美媒指，波克夏海瑟威錯失了一筆百億美元的交易，標的可能是Skechers。（美聯社）美媒指，波克夏海瑟威錯失了一筆百億美元的交易，標的可能是Skechers。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕股神巴菲特在本月3日波克夏海瑟威的股東大會上透露，有一筆「差點完成」的100億美元的收購案。此話一出讓市場猜測，到底誰是擦肩而過的獵物。根據巴隆周刊（Barron‘s）報導，很可能是本週一宣布接受3G Capital以93億美元（約新台幣2818.8億元）私有化的運動鞋大廠Skechers。

據報導，關稅因素，導致Skechers獲利前景不明、股價承壓，可能吸引到善於尋找被低估標的的巴菲特。但因為波克夏一貫不參與競價的作風，可能讓它在談判時處於劣勢。

儘管這筆價值百億美元的交易案並未完成，對市值達1.1兆美元（約新台幣3.3兆元）的波克夏影響有限，卻因巴菲特不肯透露詳情，引發市場諸多聯想。

專家指出，從多項指標看，Skechers的確符合巴菲特的投資偏好。Skechers是全球第三大運動鞋製造商，僅次於Nike和愛迪達，其財務穩健，擁有近10億美元（約新台幣303億元）的現金，且幾乎沒有負債。

據報導，3G Capital提出的收購價為每股63美元，僅為Skecher 2024年獲利的15倍，2025年預估獲利的17億美元（約新台幣515.2億元），相當於銷售額的65%。分析師認為，估值合理。

專家指出，成立於巴西的投資公司3G Capital是巴菲特的「老相識」，雙方曾於2013年聯手收購亨氏（Heinz），並在2015年促成亨氏與卡夫（Kraft）合併為卡夫亨氏（Kraft Heinz）。不過，合併後股價表現不佳，至今已大跌逾50%至28.4美元。

目前波克夏仍是卡夫亨氏最大股東、握有28%的股份，3G Capital則出售了所有持股。

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