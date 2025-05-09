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台積電等科技業進駐 楠梓區近5年地價指數漲幅居高雄之冠

2025/05/09 08:34

台積電設廠效應，楠梓區5年的地價指數漲幅居高雄市之冠。（記者李惠洲攝）台積電設廠效應，楠梓區5年的地價指數漲幅居高雄市之冠。（記者李惠洲攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕高雄市近5年的都市地價指數持續上揚，尤其以台積電進駐設廠的楠梓區漲幅最明顯，5年來累計上漲23.3%。

都市地價指數是衡量土地市場變動的重要指標，能夠反映城市不同區域的經濟活動、發展潛力與市場需求，為一定期間內土地價格的變動百分數。

近5年來全國總指數上漲12.68%，新北市累計上漲18.54%居冠，高雄市累計上漲15.98%居第2名；高雄市各項建設推動、強化交通便捷性、產業投資擴廠及整體開發區生活機能日趨完善等因素影響，吸引人口移入需求增加，致市場交易價量增加，帶動地價上漲。

根據高雄市政府統計，高雄市38個行政區中，近5年都市地價總指數以楠梓區上漲23.3%最高，其次是仁武區上漲21.58%，橋頭區上漲20.47%居第三，上述三個行政區正好彼此相鄰，已逐漸形成生活圈，互動性高。

高雄市地政局指出，楠梓、仁武、橋頭等行政區受惠於產業專用區開發及科技產業聚集效應影響，吸引科技、物流、製造等產業進駐，土地需求增加，且區域生活機能逐漸成熟、交通完善，動建商搶進推案量大增，帶動區域發展，住宅市場交易熱絡，都市地價總指數漲幅皆位居前三名。

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