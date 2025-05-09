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川普投顧回來了！高喊「快買股」 砲轟鮑爾是傻瓜

2025/05/09 08:39

川普投顧回來了！高喊「快買股」，美股4大指數全面走揚（歐新社）川普投顧回來了！高喊「快買股」，美股4大指數全面走揚（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕時隔1個月，美國總統川普又公開喊話買進股票，川普放利多表示，將與英國建立鋁和鋼鐵貿易聯盟，且英國同意購買價值100億美元波音飛機，並再次砲轟聯準會主席鮑爾是傻瓜，什麼都不懂，在川普公開喊進買進，美股4大指數週四全面走揚。

美鋁股價因川普大放利多，週四股價一度漲6.5%，終場收25.72美元，漲5.41%；而波音盤中也一度漲逾4.8%，終場收191.7美元，漲3.31%。

外媒報導，川普週四（8日）宣布美國與英國達成新的貿易協議後，他龍心大悅，開口表示，這份（美英）協議只是起點，並強調貿易談判與國會即將通過的稅改法案，讓此刻成為投資美股的絕佳時機。他直言：「現在最好趕快去買股票。」

此外，川普也放出可能緩和對伊關係的訊號，國際原油未受影響，在貿易協議利好的支持下進一步走高。

川普講話後，美3大指數進一步走高，道瓊盤中至少漲1.6%，終場漲0.62%；標普500午盤曾漲近1.6%，終場收漲0.58%；那指接近午盤一度漲2%，終場漲1.07%，道指午盤一度漲近660點、漲約1.6%；費半指數盤中漲逾2.4%，終場收漲1%。

川普除了公開喊買股外，又再次在旗下Truth Social平台上發文砲轟鮑爾，發文指出，「太遲先生」鮑爾是個傻瓜，什麼都不懂。

除此之外，我非常喜歡他！石油和能源價格大幅下降，幾乎所有成本（雜貨和雞蛋）都在下降，幾乎沒有通膨，關稅資金湧入美國——這與「太遲先生」（的論點）完全相反！享受吧！

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