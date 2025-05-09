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時隔3個月！比特幣再度突破10萬美元大關 渣打喊Q2飆12萬美元

2025/05/09 10:03

時隔3個月！比特幣再度突破10萬美元大關（法新社）時隔3個月！比特幣再度突破10萬美元大關（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕時隔3個月，比特幣再度突破10萬美元大關，分析認為，近期市場不確定性反而助推了比特幣的上漲，投資人開始對美元的避險地位產生懷疑，這或將繼續支持比特幣的走勢，渣打銀行表示，在現貨與黃金ETF及瑞典央行等資金流入下，預計第2季比特幣將達12萬美元。

比特幣週四強勢反彈，當日漲幅逾6%，突破關鍵的10萬美元關口，創下2月以來新高，週五比特幣續揚，截至台北時間9點37分，報10萬2712.6美元，漲4.99%。

Investing.com報導，渣打銀行全球數字資產研究主管Kendrick在週四報告指出，比特幣這次上漲與資金流動有關，他指出，美國上市的現貨ETF在過去3週內吸引了53億美元（約新台幣1590億元）的資金流入，而對沖基金的做空僅增加了12億美元（約新台幣360億元），換言之，淨實際流入超過40億美元（約新台幣1200億元）。

他進一步指出，主要投資者進行了大規模的積累，包括Strategy現在持有55萬5450個比特幣，約佔總供應量的2.6%。Kendrick補充說，Strategy計劃籌集840億美元（約新台幣2.52兆）購買更多比特幣，可能將其擁有權提高到超過6%。

另包括黃金ETF資金流出轉向比特幣ETF、美國國債期限溢價上升，以及瑞士國家銀行和挪威銀行等機構的買入活動。

在諸多利多支撐下，「預計我第2季，比特幣將12萬美元「看起來非常可行」。

此外，加密貨幣交易平台Nexo聯合創辦人Antoni Trenchev表示，比特幣不僅3個月來首次重返10萬美元大關，還再次證明了自己作為『終極反彈資產』的地位，反映出美國貿易前景改善對市場情緒的提振。

他指出，比特幣目前受到川普政府對加密貨幣的友好態度支撐，同時現貨ETF投資者持續買入，2025年比特幣相對美國股市的表現也凸顯了其韌性和避險屬性。

不過，特倫切夫指出，只有當比特幣突破1月高點約10萬9350美元後，才能算真正脫離調整區域。他預計比特幣未來兩個月可能仍將在7萬至10.9萬美元區間震盪。

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