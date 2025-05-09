通膨怪獸捲土重來！高盛、新債王同步警告美國今年CPI飆達4％

高盛、新債王同步警告美國今年CPI飆達4%（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到美國總統川普關稅政策衝擊，通膨怪獸將捲土重來，繼新債王岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示，按照目前的情況來看，美國今年年底的整體CPI漲幅可能會達到4字頭後，高盛也預測，到聖誕節時，美國通膨率可能達到4%，而商品通膨率或許會飆升至6%-8%。

華爾街見聞報導，高盛在最新發佈給客戶報告中表示，在高關稅和疲軟的美元背景下，關鍵通膨指標預計將在未來幾個月大幅上升。

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高盛預計，核心商品通膨率將從3月的0.4%，飆升至12月份達6.3%驚人數字。相較之下，聯準會預期12月份的核心PCE通膨率僅2.8%，兩者預期差距顯著。

高盛分析師預計，到今年12月，美國多個消費類別價格將顯著上漲，包括二手車漲8.3%、家用電器漲7.8%、視訊/音訊/電腦漲7.7%、珠寶/手錶漲5.9%以及藥品/醫療用品漲7.8%。

報告分析指出，這意味著消費者將面臨一系列必需品和非必需品價格的廣泛上漲，從而進一步擠壓家庭預算，尤其是在聯準會仍暫停降息的情況下。投資人需格外關注這一趨勢，因為高於預期的通膨，可能導致聯準會繼續推遲預期中的降息計畫。

而岡拉克也同樣警告，按照目前的趨勢，到年底美國CPI可能突破4%，但因為流動性危機及美國政府外部衝擊，聯準會可能最終不得不在高通膨環境下，開啟降息，甚至啟動殖利率曲線控制（YCC）。

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