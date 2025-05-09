晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

通膨怪獸捲土重來！高盛、新債王同步警告美國今年CPI飆達4％

2025/05/09 14:32

高盛、新債王同步警告美國今年CPI飆達4%（路透）高盛、新債王同步警告美國今年CPI飆達4%（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到美國總統川普關稅政策衝擊，通膨怪獸將捲土重來，繼新債王岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示，按照目前的情況來看，美國今年年底的整體CPI漲幅可能會達到4字頭後，高盛也預測，到聖誕節時，美國通膨率可能達到4%，而商品通膨率或許會飆升至6%-8%。

華爾街見聞報導，高盛在最新發佈給客戶報告中表示，在高關稅和疲軟的美元背景下，關鍵通膨指標預計將在未來幾個月大幅上升。

高盛預計，核心商品通膨率將從3月的0.4%，飆升至12月份達6.3%驚人數字。相較之下，聯準會預期12月份的核心PCE通膨率僅2.8%，兩者預期差距顯著。

高盛分析師預計，到今年12月，美國多個消費類別價格將顯著上漲，包括二手車漲8.3%、家用電器漲7.8%、視訊/音訊/電腦漲7.7%、珠寶/手錶漲5.9%以及藥品/醫療用品漲7.8%。

報告分析指出，這意味著消費者將面臨一系列必需品和非必需品價格的廣泛上漲，從而進一步擠壓家庭預算，尤其是在聯準會仍暫停降息的情況下。投資人需格外關注這一趨勢，因為高於預期的通膨，可能導致聯準會繼續推遲預期中的降息計畫。

而岡拉克也同樣警告，按照目前的趨勢，到年底美國CPI可能突破4%，但因為流動性危機及美國政府外部衝擊，聯準會可能最終不得不在高通膨環境下，開啟降息，甚至啟動殖利率曲線控制（YCC）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財