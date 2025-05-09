零經驗也能在家上班？2025年10大「遠端新手友善」產業出爐

對剛踏入職場的年輕人來說，要找到入門級的遠端工作充滿挑戰。在家工作示意圖。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管許多公司陸續發布返回辦公室的命令，導致遠端工作的職缺數量下滑，但仍有不少求職者希望能找到在家工作的機會，對剛踏入職場的年輕人來說，要找到入門級的遠端工作更是充滿挑戰，不過根據遠端職缺平台 FlexJobs 的最新研究，仍有10個產業提供大量的入門級遠端職缺。

《CNBC》報導，根據美國勞動統計局（Bureau of Labor Statistics）最近的一項研究，16至24歲的年輕族群在各年齡層中，最不可能從事遠端工作。但幸運的是， FlexJobs在最新研究中發現，還有好幾個產業提供大量的入門級遠端職缺。

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FlexJobs 根據今年1月至4月時，平台上入門級遠端或混合辦公職缺的數量，列出這些產業。研究中納入的職缺皆要求不超過2年的工作經驗，或被標示為入門級。

這10個產業包含：客戶服務、行政支援、醫療與健康、專案管理、營運管理、會計與財務、銷售、資訊科技、教育與培訓和保險。

在這些產業中，熱門的入門級遠端職位包括：客服代表（Customer Service Representative）、業務開發代表（Business Development Representative）、業務執行專員（Account Executive）。

FlexJobs 職涯專家弗雷納（Toni Frana）表示，遠端工作為人們提供了建立職業生涯的機會，對年輕工作者來說，這代表能夠以有意義的方式展開職涯起步，同時也能兼顧工作與生活的平衡，

此外，上述產業具有良好的職涯成長潛力，弗雷納說：「這些工作涵蓋了許多技能，而這些技能在不同職位之間是可以轉換運用的，這是個非常適合起步的地方，能累積未來在職涯中持續用得上的能力。」

對於希望進入這些產業的應屆畢業生，弗雷納建議，應針對任何相關經驗來量身打造求職申請，不論是兼職工作、志工經歷，或是大學課程。

儘管整體就業市場有所降溫，弗雷納對遠端工作的未來仍感到樂觀：「我們觀察到的情況和數據顯示，在 2025 年仍有相當穩健的遠端工作機會。」她表示，銷售與業務執行的職缺數量，較 2024 年成長了２倍以上。

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