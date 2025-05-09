摩根大通震撼預測：黃金「這時」將飆破6000美元！

摩根大通預測，黃金價格可能會飆破每盎司6000美元。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕摩根大通（JPMorgan）最新報告指出，在當前充滿關稅風險與地緣政治不確定性的全球市場氛圍下，黃金作為避險資產的吸引力正迅速攀升。該行預測，若國際機構投資人僅將手中美國資產配置中的0.5%，轉向黃金市場，金價最快可能會在2029年初，飆升至每盎司6000美元。

摩根大通全球大宗商品策略師卡內娃（Natasha Kaneva）於報告中指出：「國際投資人開始重新審視美元的『過度特權』地位與其作為全球避險資產的角色。儘管黃金在全球資產配置中僅占4%，但受限的供應成長意味著，即使是少量資金重新配置，也能對金價產生重大影響。」

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作為在政治與金融不確定時期的傳統避險資產，黃金自年初以來價格漲幅已達到約26%。在美國總統川普4月2日宣布新一波關稅措施後，金價漲幅來到5%，並於4月中旬一度突破每盎司3500美元，創下歷史新高。

卡內娃表示，儘管上述情境屬於假設性推估，但足以反映其對黃金市場的長期樂觀展望，「這正是我們為何仍然結構性看多黃金，並預期其價格將持續上漲的原因」。

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