川普宣布美英貿易協議！道瓊收高254.48點 台積電ADR續漲

美國股市週四上漲。（美聯社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）8日宣布，美國與英國達成關稅貿易協議，這是自今年美國對全球多國徵收關稅以來達成的第一份重要協議。川普並暗示，即將與中國舉行的會談將比最初預想的更具實質性。美國股市週四上漲，道瓊工業指數上漲254.48點或0.62%，標普500指數上漲0.58%，那斯達克指數上漲1.07%，費城半導體指數漲幅1%，台積電ADR上漲0.39%，收於175.22美元。

綜合外媒報導，川普在橢圓形辦公室與英國首相施凱爾（Keir Starmer）宣布了該協議的概要。英國同意將關稅從5.1%降至1.8%，並提供更多美國商品的進口管道，而對從英國進口到美國的商品仍維持10%的基準關稅。然而，川普指出，英國10%的關稅可能是未來與其他國家達成協議的基礎，並表示有些國家的關稅會高得多，因為它們有巨大的貿易順差。

請繼續往下閱讀...

除此之外，交易公告缺乏細節，川普表示：「最終細節正在擬定中。在接下來的幾週內，我們將得出所有結論。」川普並說，他預計美國談判代表將與中國代表度過「愉快的週末」，暗示與中方舉行的會談將比最初預想的更具實質性。

川普政府週三表示將取消拜登時代的晶片限制，科技股普遍上漲，輝達上漲0.26%，亞馬遜上漲1.79%，特斯拉漲幅3.11%，蘋果漲0.63%。晶片製造商安謀（Arm）預測第一季營收和獲利低於預期，股價下跌6.2%。

道瓊工業指數上漲254.48點或0.62%，收在41368.45點。

標準普爾500指數上漲32.66點或0.58%，收在5663.94點。

那斯達克指數上漲189.98點或1.07%，收在17928.14點。

費城半導體指數上漲44.08點或1.00%，收在4430.44點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法