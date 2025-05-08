永豐金前4月大賺90.27億 史上同期最高

永豐金前4月大賺90.27億元。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金控今年4月單月稅後淨利18.25億元，較上月減少1.72%；累計2025年1-4月稅後淨利90.27億元，續創歷史同期新高，年成長6.2%，EPS 0.71 元，年化ROE 13.08%。

永豐金表示，從2025年起，將重點執行「效率」、「科技」、「整合」、「跨境」及「永續」五大策略，提升營運效率與永續成長，持續維持金融業領導地位，為所有利害關係人創造長期價值。

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首先，檢視金控今年4月稅後淨利，月減0.32 億元，月減幅度為1.7%，其中，銀行子公司4月份稅後淨利18.4億元，月減1.05億元，獲利減少主要原因是計息天數，較上月減少1天，及財富管理與法金業務手續費動能較上月降低所致。

其次，永豐證券子公司4月份稅後淨利0.06億元，月減1.55億元，月減幅96.3%，主要係因4月交易天數較上月減少、日均量下滑及台股行情震盪，手續費收入與資本利得減少所致。

進一步看，永豐金控2025年1-4月累計稅後淨利90.27 億元，年增5.23元，主要受惠於銀行子公司獲利大幅成長。

銀行子公司1-4月累計稅後淨利 80.45 億元，年增14.57億元，年增率為22.1%，續創歷年同期新高，主要受惠於利息淨收益與手續費淨收益皆有雙位數的成長。

證券子公司1-4月累計稅後淨利12.08億元，年減5.94億元，主要是受到台股日均量相較於去年同期回落且行情波動劇烈，手續費淨收益與資本利得皆減少導致。

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