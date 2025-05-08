客戶需求大幅成長 勤誠Q1獲利增8成

勤誠第一季稅後淨利6.7億元。（資料照，業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕伺服器機殼大廠勤誠（8210）今日公告，第一季稅後淨利6.7億元、年增83%，每股稅後盈餘（EPS）5.53元；4月營收表現也不俗，單月營收19.7億元、年增91%，前4月累計營收61.3億元、年增61%。勤誠表示，終端客戶需求大幅成長、專案出貨優於預期，新切入的機櫃業務也如期發展，挹注整體營運穩健向上。

進入第二季，勤誠指出，受惠終端客戶需求持續增溫，4月營收也創單月新高，但受美國關稅政策的不確定因素影響，不排除部分客戶提前備貨，持續關注終端市場動態與地緣政治發展，並積極與終端客戶及直接客戶討論應對方案，同時加快全球製造在地化的佈局。

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勤誠也說，近期主要終端客戶都已公告今年資本支出將持續擴大，可望帶動相關伺服器需求，將緊跟最新技術規格，並積極與CPU、GPU供應商深化各類機構整合專案；對第二季營運保持審慎樂觀展望，力求穩健因應市場變化、續創佳績。

以產品組合來看，第一季伺服器機殼產品佔整體營收比重99%，勤誠透過系統整合商與通路商出貨，其中超過60%營收的終端客戶為大型資料中心；以出貨區域來分，美國市場佔54%，中國市場佔22%，歐洲地區佔2%，其它地區佔22%。

5月20日至23日適逢台北電腦展（Computex），勤誠也說，此次將首次展示3大商務模式，包含JDM/ODM、OEM、OTS（標準品），以展區方式展現公司在伺服器機構件中，前端的研發與設計整合實力，以及後端的製造生產實力。

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