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攸泰首季EPS賺贏2024全年 穩健拓展事業版圖

2025/05/08 22:21

攸泰科技2025年首季每股盈餘（EPS）0.23元。（資料照）攸泰科技2025年首季每股盈餘（EPS）0.23元。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠攸泰科技（6928）2025年首季每股盈餘（EPS）0.23元，單季賺贏2024全年的每股虧損0.82元，管理層今天表示，面對持續變動的地緣政治與全球經濟環境，審慎因應市場趨勢，持續評估關稅影響，攜手關鍵客戶商討對策，並以靈活策略強化區域布局，穩健拓展海事、政府方案、交通與衛星通訊等應用領域。

攸泰科技首季營收為新台幣6億1111.4萬元、年增18.18%，毛利率26.18%、季減0.9個百分點，營益率2.69%、年增0.74個百分點，稅後淨利1976.5萬元、年減24%，每股盈餘0.23元、年減30.3%；攸泰自結4月營收為1億6391.4萬元，月減23%、年減21%，今年前4個月營收累計為7億7502.8萬元、年增7%。

攸泰指出，首季受惠於海事客戶訂單回溫、拉貨動能增加，海事客戶需求持續升溫，營收較去年同期大幅成長90%；區域市場方面，歐洲地區受惠於市場策劃奏效，業績貢獻度最高，為單季成長主力，佔比達51%、年增74%，美洲市場佔比為30%、年增7%，其他地區則布局初見成效、年增64%。亞洲地區則因受到區域產品組合出貨調整影響，營收年減59%。

攸泰提到，儘管今年前4個月的營收表現微幅衰退，但海事營收仍然呈現年增，利基型衛星通訊營收則逐漸回穩；以區域別來看，歐洲仍維持成長強勁態勢，美洲（含美國）及亞洲以外的其他地區皆有一定程度的成長幅度。未來將強化產品組合與全球客戶服務，深耕品牌、衛星通訊與相關應用市場技術，同時持續拓展各地區高潛力的垂直市場，致力提升營運效益與獲利品質。

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