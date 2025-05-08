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台新銀系統出包、信件住址弄錯 遭金管會開罰600萬

2025/05/08 21:55

台新銀行催收信函寄送地址異常，信用卡帳單資料錯置等缺失，因此，金管會開罰600萬元。（記者王孟倫攝）台新銀行催收信函寄送地址異常，信用卡帳單資料錯置等缺失，因此，金管會開罰600萬元。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天公布最新裁罰，因為台新銀行從2020年到2024年長達四年時間，由於催收信函寄送地址異常，信用卡帳單資料錯置等缺失，加上合計受影響客戶1447人，因此，決定開罰600萬元。

台新銀行表示，針對本次事件，第一時間通報主管機關並積極配合調查。後續將進行檢討與修正，確保同類事件不再發生。

銀行局副局長王允中表示，台新銀於2020年5月1日及2024年5月9日調整信用卡系統地址欄位時，未同步調整催收系統，及2022年8月調整行動銀行地址變更功能時寫入臺幣核心系統之規則設計錯誤，分別導致催收系統產出之簽帳金融卡、信用卡及消金產品催收信函地址異常，可能誤寄而產生個資外洩，受影響客戶數共1089人。

其次，銀行局指出，台新銀行委外辦理信用卡帳單列印及封裝，因委外廠商印表機於2024年11月22日凌晨時發生感測器（sensor）與對位代碼（code）間讀取異常，導致列印帳單正面姓名與背面交易明細/繳款聯分屬不同客戶，受影響客戶數共358人。換言之，受影響客戶數共超過1400人。

金管會表示，台新銀行未完善建立內部控制制度，主要有三缺失：

第一、未完善建立資訊系統異動之測試及檢覈機制：該行針對與客戶個資相關之系統參數調整及程式變更，未訂定完整之測試、開發單位與使用單位驗證、周邊及上下游系統之影響分析等業務控制程序

因此，該行調整行動銀行通訊資料變更功能，及調整信用卡系統地址欄位長度時，未能發現跨系統間資料傳遞異常。

第二、未完善建立催收信函檔案寄送，及退郵後之控管機制。金管會表示，原只有委外催收信函建立交寄前之抽驗機制，針對自行催收之信函檔案，僅核對與傳輸到廠商之總件數，去年7月後始，才將抽驗範圍納入全部催收信函

第三、遭到退郵案件，僅於系統登錄後銷毀，未完善建立追蹤控管措施，以檢視是否有地址異常問題，因此，自2020年5月至2024年8月間，均未發現系統產出地址異常。

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