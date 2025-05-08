美元貶值匯損拖累 中信金前4月獲利225.61億元、年減13％

美元貶值匯損拖累，中信金前4月獲利年減13%。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金（2891）今（8）日公告2025年4月自結盈餘，4月份單月稅後盈餘26.53億元，累計前4月合併稅後盈餘225.61億元，在美元大幅貶值的匯損壓力下，金控獲利較去年同期衰退13%，每股稅後盈餘（EPS）1.16元。子公司中信銀前４月獲利仍續創歷年同期新高、年增21%。

中信金表示，子公司中國信託銀行4月份核心業務表現穩健，今（2025）年放款業績較去年同期成長12%，手續費淨收益也在財富管理、信用卡及授信等業務的帶動下，較去年同期有雙位數成長。中信銀行單月稅後獲利44.5億元，累計前4月稅後獲利178.93億元，較去（2024）年同期成長21%，創歷年同期新高。

請繼續往下閱讀...

不過，子公司台灣人壽則因4月美元大幅貶值1.2元的拖累，產生較大匯兌損失，單月稅後虧損13.22億元；累計前4月稅後獲利42.77億元。

中信金指出，台壽的保險核心業務動能穩健，總保費收入與去年同期相比，達雙位數成長，但美元今年以來貶值2.3%，且2024年已趁勢處分投資部位，導致資本利得基期較高，稅後獲利因此較去年同期下滑。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法