晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

美元貶值匯損拖累 中信金前4月獲利225.61億元、年減13％

2025/05/08 21:18

美元貶值匯損拖累，中信金前4月獲利年減13%。（業者提供）美元貶值匯損拖累，中信金前4月獲利年減13%。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金（2891）今（8）日公告2025年4月自結盈餘，4月份單月稅後盈餘26.53億元，累計前4月合併稅後盈餘225.61億元，在美元大幅貶值的匯損壓力下，金控獲利較去年同期衰退13%，每股稅後盈餘（EPS）1.16元。子公司中信銀前４月獲利仍續創歷年同期新高、年增21%。

中信金表示，子公司中國信託銀行4月份核心業務表現穩健，今（2025）年放款業績較去年同期成長12%，手續費淨收益也在財富管理、信用卡及授信等業務的帶動下，較去年同期有雙位數成長。中信銀行單月稅後獲利44.5億元，累計前4月稅後獲利178.93億元，較去（2024）年同期成長21%，創歷年同期新高。

不過，子公司台灣人壽則因4月美元大幅貶值1.2元的拖累，產生較大匯兌損失，單月稅後虧損13.22億元；累計前4月稅後獲利42.77億元。

中信金指出，台壽的保險核心業務動能穩健，總保費收入與去年同期相比，達雙位數成長，但美元今年以來貶值2.3%，且2024年已趁勢處分投資部位，導致資本利得基期較高，稅後獲利因此較去年同期下滑。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財