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求職看過來！輝瑞點名這些人才最搶手

2025/05/08 21:27

中山醫大邀請輝瑞藥廠、森田藥粧等多家醫藥生技業者分享分享創業歷程與市場觀察。（記者蔡淑媛攝）中山醫大邀請輝瑞藥廠、森田藥粧等多家醫藥生技業者分享分享創業歷程與市場觀察。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中山醫學大學今天舉辦醫療科技博覽會暨創新創業經驗分享交流會，邀請輝瑞藥廠、森田藥粧、弗瑞帝生技等超過50家醫藥、生技等健康產業，分享創業歷程與市場觀察，廠商認為，AI時代需要更多元、創新人才，除了具備專業背景，國際觀及語言能力也很重要。

輝瑞藥廠營運長劉鎧生表示，科技日新月異，新冠疫情後輝瑞除了藥品，也要其他方面人才，AI時代，需要更多元、創新人才加入，他建議，學程教育能具有國際觀與全局觀，比如求學過程有交換學生的機會，能拓展視野與語言能力，這是進入國際藥廠基本的能力；保持開放、正向的心態，工作時持續學習，這也是加入跨國企業很重要的條件。

對於台灣學生人才是否具備優勢？劉鎧生強調，台灣教育包括語言學習很紮實，台灣生技產業的能力與資源豐富，未來如何銜接到跨國企業，是努力的重點。

森田藥粧副總經理邵子豪則說，以自身企業來說是專業護膚保養品，要求在學生時代就要具備醫學、醫美研究，在原料、通路、推廣等都要有訓練與認知。

邵子豪也分享森田藥粧是91年的品牌，在亞洲行銷20多個國家，在研發、製造，甚至從原料的水質就很要求，也要成就品牌，做好產品命名，與國際通路結合，做好產業推廣，才有競爭力。

中山醫大校長黃建寧則表示，學校設立產學營運處，幫助師生轉化研究創意與成果並對接產業需求，縮短學用落差，以培育能回應健康與高齡產業需求的實務型人才；副校長林俊哲則補充，鼓勵學生能力多元、自主、創新，在學時得到學得到、用得好、帶著走的知識，因應時代潮流與科技發展，在校期間更需要了解產業發展的脈動。

這次活動規劃涵蓋創新創業經驗分享、產業趨勢論壇與醫療科技展覽等三大面向，主辦人國際健康產業經營管理碩士在職專班主任初麗娟強調，一整天的活動串聯醫藥營養、生技研發、健康福祉與智慧醫療等跨領域互動交流，多家廠商也設置見習、實習與徵才媒合區，協助學生掌握產業最新動態、拓展職涯人脈，為學生鋪設與業界接軌的直通車。

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