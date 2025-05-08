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jpp-KY第一季EPS 2.51元 第二季可望持續成長

2025/05/08 21:14

經寶精密董事長鍾國松。（記者王憶紅攝）經寶精密董事長鍾國松。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕jpp-KY 經寶精密第一季合併營收8.06億元，年成長33.7%，創歷史新高紀錄，毛利率為34.81%，與去年同期的35.13%相當，稅後盈餘1.28億元，歷史第4高，EPS 2.51元。

展望第二季，jpp-KY 指出，訂單能見度良好，配合產線優化，將有機會優於第一季表現；中長期而言，AI、能源轉型與全球供應鏈重組三大趨勢仍將持續，經寶位處泰國的製造基地可望持續受惠轉單效應。

jpp-KY 表示，第一季整體營業費用與往年持平，維持穩定結構，由於營收組合以非免稅或免稅優惠已到期產品為主，導致稅負略升，所得稅費用比率約22%至23%，預計第二季啟用新的免稅分類項目後，全年有效稅率將有機會逐步下降。

jpp-KY 表示，受惠於AI伺服器、雲端資料中心與能源產業蓬勃發展，經寶客製化機構件產品持續熱銷，包含高階伺服器機櫃、水冷模組、儲能設備結構件等皆接單暢旺，而已於3月動工建設第二座自動化噴烤漆廠，預計完工後可有效紓解產能瓶頸，同時，新三層樓廠房進度順利，預定於下半年啟用，將進一步支援高附加價值產品生產。

航太業務方面，jpp-KY 指出，除持續出貨予Airbus及Thales外，與Safran等新客戶合作逐步深化，亦積極申請歐盟航太維修與改裝（POA）認證，為未來切入高毛利航太維修市場做準備。jpp-KY 將於6月16日參加2025年法國巴黎航太展。

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