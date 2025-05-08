台美談判對等關稅 卓榮泰：全力爭取最好結果

行政院長卓榮泰今天接見「美京中華會館回國訪問團」。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕台美談判對等關稅，行政院長卓榮泰今（8）日接見「美京中華會館回國訪問團」時表示，台灣高科技產業的製造能力在世界上不可或缺，對美國的再次偉大不可取代，對世界產業全面發展更是重要一環，政府會在此基礎上，全力爭取最好的談判結果，也盼僑民持續為台發聲。

卓榮泰指出，美國總統川普於台灣時間4月3日凌晨宣布對等關稅後，全世界貿易秩序開始面臨重整。有鑑於此，政府於4月4日提出「9大面向、20項措施」的產業支持方案，並於21日正式核定「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」。

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卓榮泰強調，台灣是全球第一個因應美國關稅政策提出產業支持方案的國家，顯見政府先前投入長時間規劃與準備，並進行穩健判斷的方向是正確的。

卓榮泰表示，很高興台灣列入與美國首批優先談判的國家行列之中，包括4月11日第一次視訊會議，以及於美東時間5月1日與美方進行首輪實體磋商，儘管談判仍在持續進行中，總是一個好的開始。而我方談判團隊也備妥完整的方案與備案，將與美方進行有意義的交涉，全力爭取國家最大利益，並維護我國產業在國際的競爭力。

卓榮泰指出，台灣多年來已累積雄厚的經濟實力，尤其我國高科技產業的製造能力，更在世界產業供應鏈中占有不可或缺的地位，有助全球產業全力發展。他也請在場僑胞及台商朋友一起努力，拓展在美國各方的人際關係，包括國會議員、州長等，持續在關鍵時刻為台灣發聲，讓台灣獲得更多支持。

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