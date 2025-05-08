80歲以上免評聘外籍看護拚7月上路 勞動部衛福部先增補人力

80歲以上免評聘外籍看護拚7月上路，勞動部、衛福部先增補人力。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今（8）日召開114次就業安定基金管理委員會，審議通過115年預算，其中針對就服法46條，允許80歲以上長者免評即可聘請外籍看護，勞動部與衛福部分別進行2項提案，希望第一線申審人力可分別增加30餘人，共計60餘人，將依據案件增加情況適度補充、分階段進用，相關經費由就安基金支應。

勞動部勞動力發展署署長黃齡玉指出，針對80歲以上免評的政策，目前仍力拼7月上路為目標，考量80歲以上人口約53萬人，預估最多將有10萬申請補充人力，未來將採取輕重症分流的方式受理，勞動部與衛福部已開過多次會議，包括邀請醫學會專業團體研商，後續將針對系統、作業流程重新規劃，因為與現況不一致，需另外訂定配套作業。

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為保障重症家庭權利，勞動部規劃採取雙軌分流措施，當申請案件送達時，會先在照管中心「分流」符合資格申請者，而勞動部也會優先審查重症申請者。

黃齡玉表示，預估未來正式實施後案量勢將增加，因此在人力上必須有相應的處理，今日勞動部與衛福部分別進行２項提案，希望第一線申審人力可分別增加30餘人，其中衛福部集中在各地的照管中心，2項提案獲得委員的支持，但考量案量增加的速度難以預測，最後主席裁示，將依據案件增加情況適度補充、分階段進用。

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