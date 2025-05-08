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裕民第一季EPS 0.27元 審慎看後市

2025/05/08 20:26

裕民第一季EPS 0.27元。（擷取官網）裕民第一季EPS 0.27元。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕裕民第1季合併營收34.35億元，年減11%，季減11%，毛利率為18.91%，稅後純益2.27億元，年減77%，季減75%， EPS 0.27元。

展望未來，裕民表示，全球經濟成長趨緩、地緣政治供應鏈重組、美國關稅政策等不確定因素，持續影響散裝貿易需求，而烏俄戰後重建、西非幾內亞鐵礦石新增產能、新興市場基礎建設投資等，也帶給散裝船新的商機，會持續審慎觀察市場變化，並以穩健的策略靈活應變潛在的市場波動。

第1季BDI平均僅1118點，年減39%。裕民表示，第1季主要乾散貨貿易量中，鐵礦石受到巴西雨季、澳洲西部颶風及中國進口需求疲弱影響，貿易量年減7%；煤炭受到中國港邊庫存高檔影響，貿易量年減5%；穀物因中國國內糧食供應充足，進口需求趨緩，貿易量年減16%；受惠於電動車及工業化的需求持續成長，第1季鋁土礦貿易量年增44%，主要出口國西非幾內亞至中國的貿易量持續增加，成為支撐長航程貿易的重要動力。

船噸供給方面，Clarksons估計2025年散裝船總運力成長3.0%。裕民表示，目前新船訂單占現有船比率僅10.5%，處於歷史低檔，加上主要造船廠塢檔有限，新船造價維持高檔，平均交船期長達3.76年，預期未來散裝船供給增幅有限，加上國際船舶環保法規日趨嚴厲，將迫使更多船舶減速航行提前拆解，壓縮市場運力，有利於支撐運價表現。

裕民今年第1季交付1艘6.4萬噸極限靈便型（Ultramax）新船，新船訂單尚有6艘6.4萬噸極限靈便型船、4艘18萬噸海岬型船及1艘合資LNG運輸船，持續聚焦於高效節能船隊布局、碳排放減量技術導入及多元化船型業務開發，掌握新一輪全球供應鏈重組所帶來的商機。

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