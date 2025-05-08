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邁達特聚焦4大領域商機 關稅促急單湧現

2025/05/08 20:30

邁達特今日舉辦線上法說會。（擷取自業者官網）邁達特今日舉辦線上法說會。（擷取自業者官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕系統整合大廠邁達特（6112）今年聚焦雲服務、開源應用、AI賦能與資安防護4大商機，4大領域都有一定成長度與交互帶動效應，不過董事長曾文興表示，近期總經環境變數多，短期內關稅雖讓企業湧現急單，中長期企業轉為觀望，邁達特審慎觀察後市。

企業數位轉型需求持續提升，邁達特總經理施建成指出，今年4大領域成長性都正向，AI、雲端與資安需求將會相互帶動，發展潛能不錯，不過目前總經變數很多，仍左右台灣市場營運表現，需觀察90天關稅寬限期後實際的狀況，企業客戶才會真正決定IT建置的資本支出。

曾文興表示，美國市場去年佔邁達特總體營收比重約26%、台灣市場營收則佔約70%，對等關稅對營運有挑戰，目前持續說服下游多備庫存，因此帶動月營收成長，關稅短期內將對美國子公司Brainstorm營運造成影響，但幅度可控；因業務橫跨美國、台灣，匯率波動也有影響，經營團隊持續觀察與風控。

邁達特第一季稅後淨利5591萬元，年減71%，每股稅後盈餘（EPS）0.3元，主因是去年業外轉投資公允價值帳面價值較高，以及增持德鴻股份，會計處理上產生一次性轉列收益等因素，造成去年基期較高所致。

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