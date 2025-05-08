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慶豐富第一季每股賺0.51元 創同期歷史新高

2025/05/08 20:20

慶豐富第一季每股盈餘0.51元，創同期歷史新高。（記者楊雅民攝）慶豐富第一季每股盈餘0.51元，創同期歷史新高。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕窗簾廠慶豐富（9935）今天公布第一季合併營收達11.88億元，年增6.29％，創同期歷史次高；稅後淨利0.9億元，年增3.23％，每股盈餘0.51元，年增2％，創同期歷史新高。

慶豐富表示，受惠窗簾事業營運動能續旺，訂單銷售組合結構優化，第一季窗簾事業營收比重為83％，尤其在線上電商通路客戶業務表現上，近幾年開拓線上電商通路客戶量體有成，目前電商客戶數已至20家規模。

加上今年陸續推出多款窗簾新系列產品，帶動第一季線上電商通路銷售呈現高雙位數年增力道，進一步優化訂單銷售組合結構，挹注第一季整體毛利率達25％，年增2個百分點，營業利益率達10％，年增2個百分點。

慶豐富同步公佈4月合併營收達3.77億元，年減1.79％，累計1~4月合併營收15.65億元，年增4.23％。

慶豐富表示，雖4月大型實體零售通路客戶部分訂單遞延至5月陸續出貨，但受惠線上電商通路客戶訂單出貨保持暢旺，挹注4月線上電商通路銷售創下歷史新高。

此外，觀察線上電商通路客戶持續加大線上促銷活動，加上規劃第二季中下旬陸續上架新款窗簾系列新品，目前亦同步接獲第二大線上電商通路客戶下單需求熱絡，隨著訂單逐步出貨認列，有助於堆疊未來營運動能。

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