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台驊4月營收月減1.63％ 董事會通過處分航運股票上限50億

2025/05/08 20:12

台驊總經理顏益財。（記者王憶紅攝）台驊總經理顏益財。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台驊4月合併營收達17.1億元，月減1.63%。台驊指出，各業務表現呈現分歧走勢，中歐鐵路與內貿物流表現亮眼，營收成長顯著上升；海運與空運則受到關稅政策變化影響，出現短期下修。

展望未來，台驊表示，面對全球貿易政策頻繁變動與地緣政治風險升高，將持續優化全球物流網絡，靈活推動多式聯運方案以提升運輸彈性與效率，同時強化東南亞與中南美洲等區域據點之操作與轉運能力，積極協助客戶應對跨境貿易環境變化，維持供應鏈韌性與成本競爭力，穩健掌握長期成長機會。

值得注意的是，台驊今日董事會通過授權董事長在50億元額度內，得以彈性處分帳上航運類股票。對此，台驊指出，此為公司定期執行之例行性授權案，屬於財務操作與資產管理機制的一環，目的在於提升資產使用效率與強化財務靈活度，並不代表公司對市場趨勢或個別產業前景之任何看法，而未來若有實際交易，將依主管機關相關規定辦理資訊揭露，確保投資人知情權益與市場透明度。

4月營收中，海運營收為9.02億元，月減1.37%。台驊指出，4月海運市場受美國關稅政策預期影響，導致中國出口至美國貨量明顯下滑。然而，部分出口訂單轉向東南亞等替代市場，支撐運輸需求，使整體運價呈現持平表現。市場普遍持觀望態度，等待政策明朗化。

4月空運營收為4.29億元，月減13.14%。台驊說，空運市場於3月急單出貨潮後進入修正期，受美國關稅政策不確定性影響，中國出口至美國之電商貨量出現下滑。惟公司在歐洲與加拿大市場布局穩健，區域分散策略發揮效益，使整體貨量影響維持在可控範圍內。

台驊指出，4月中歐鐵路營收為1.4億元，月增38.84%，主要是受惠於中美關稅政策影響，部分客戶開始轉向歐洲市場出貨，作為分散風險策略，帶動運輸需求上升，營收明顯成長。鐵陸聯運時效穩定，持續獲得客戶青睞，成為近期具成長動能的運輸選項。

台驊4月內貿物流營收為2.4億元，月增4.35%。台驊表示，內貿物流持續回穩，隨著中國內部零售與製造端補庫需求回升，公司同步優化客戶結構與業務組合，提升接單品質與履約效率，整體營運動能呈現穩健成長態勢。

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