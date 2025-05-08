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中華信評示警：新台幣遽升恐使壽險業獲利減降

2025/05/08 19:59

中華信評指出，壽險業可能因新台幣對美元匯率於5月初大幅升值而造成獲利減降。（資料照，記者吳欣恬攝）中華信評指出，壽險業可能因新台幣對美元匯率於5月初大幅升值而造成獲利減降。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕標普子公司中華信評今公布「新台幣升值使台灣壽險業者的外匯風險管理備受矚目」的報告，當中指出，近期新台幣大幅升值，使壽險公司必須在不加劇資本與獲利風險的情況下管理外匯風險，實為一大難題。

中華信評指出，由於市場上缺乏足夠的長期新台幣計價投資工具，可與壽險業者的長期負債相匹配，台灣壽險公司在過去幾年間大量投資外幣資產。

標普全球評級信用分析師謝雅媖指出，前述重要的獲利來源可能因新台幣對美元匯率於5月初大幅升值而減降，這也凸顯謹慎管理外匯風險有其必要。

中華信評表示，台灣壽險公司的外幣計價投資配置比例，在亞太區壽險市場中居冠。由於外匯避險工具的成本相當可觀，加上業者未避險外匯部位帶來的風險，台灣壽險業的高度幣別不相稱使其獲利的敏感性升高。

謝雅瑛補充，壽險公司近幾季來已因避險成本居高不下，為節省避險成本，並將大量外幣計價投資部位的報酬率最大化，而降低避險比率，這也造成外匯風險隨之升高。

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