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川普證實將與英國達成貿易協議 嗨喊：美國黃金時代來臨

2025/05/08 19:56

川普證實，英國是首個與美達成貿易協議的國家。（資料照，彭博）川普證實，英國是首個與美達成貿易協議的國家。（資料照，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普7日晚間在自家社群平台真實社群（Truth Social）上預告，8日將宣布一項貿易協議，討論「與一個大國、備受尊敬的國家代表達成一項重大貿易協議」。他今（8）日再發文證實，美英2國將達成貿易協議。

川普8日在真實社群發文稱，今日對美國和英國來說，應該是一個非常重要且令人興奮的日子。美東時間上午10時（台灣時間今晚22時），將在白宮總統辦公室舉辦記者會。

川普第二篇PO文寫到，美方與英國達成的協議是全面且完整的，這份協議將鞏固兩國未來多年的關係。他強調，「由於我們有著長久以來的歷史與盟友情誼，我們非常榮幸將英國作為我們的第一個公告夥伴，接下來還有許多其他協議正處於深入談判階段，敬請關注！」

川普不忘強調，美國的黃金時代即將來臨！

早前《紐約時報》就先爆料，據3位知情人士透露，川普預計將於週四（8日）宣布，美國即將與英國達成一項貿易協議。

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