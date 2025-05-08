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玉山金前4月稅後淨利113億 年增41％

2025/05/08 19:27

玉山金前4月稅後淨利113億元，較去年同期成長41.2%。（記者王孟倫攝）玉山金前4月稅後淨利113億元，較去年同期成長41.2%。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據統計，今年1到4月，玉山金自結稅後淨利113億元，較去年同期成長達41.2%，EPS 0.71元，均為歷年最高紀錄。若僅看今年1到3月數字，也賺了87.9億元，稅後淨利成長40.6%，為歷年單季最高。

玉山金控今（8）日召開法人說明會，公布2025年第一季營運概況。金控每股稅後盈餘（EPS） 0.55元、股東權益報酬率（ROE） 13.60%、資產報酬率（ROA） 0.86%。

其中，玉山銀行的稅後淨利87.2億元，成長54.6%，證券淨利4.4億元、創投淨利0.7億元，各子公司獲利能力良好。

進一步看，根據統計，玉山銀行存、放款穩健發展，前3月淨利息收入較去年同期成長17.9%。受惠於台灣首季AI及半導體相關產業需求帶動出口，總放款年成長10.7%，企業放款及個人放款分別成長12.3%、9.8%，中小企業放款年成長7.5%。至於在資產品質方面，逾期放款比率（NPL）為0.14%，備抵呆帳覆蓋率823.0%。

海外布局方面，玉山銀行首季海外分、子行獲利較同期成長17.8%，海外獲利佔銀行整體26.5%。

另外，本季淨手續費收入70.2億元年增12.5%，其中財富管理淨手續費收入35.3億元年增18.2%，均創歷年同期新高，基金及保險手續費收入分別成長21.7%、32.7%。

今年前三月信用卡淨手續費收入19.1億元，年成長8.8%，簽帳金額1364億元，均為歷年同期新高，玉山銀行的繳稅季「金彩稅月」讓顧客享有專屬回饋方案，鼓勵顧客用玉山信用卡繳納綜所稅。

此外，玉山持續推動以顧客為核心的數位轉型，推動「金融無塵室」計畫，採用多層加密與同態加密技術，打造安全合規的跨機構資料協作平台，首期聚焦警示帳戶聯防，以有效提升反詐能力與風險控管。

玉山金也表示，迎向「金控2.0」時代，已經通過取得保德信投信91.2%股權，此投資案，待主管機關審議核可後，將有助於玉山在證券市場研究、商品設計及專業服務的提升，發揮銀行、證券與投信的整合綜效。

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