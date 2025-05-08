王品第一季每股賺4.41元 中國事業4月營收終結負成長

王品第一季每股盈餘4.41元。（王品提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕王品（2727）集團今天公佈第一季合併營收59.5億元，年增5.35%，創下單季歷史新高；稅後淨利3.7億元，年增17.8%，每股盈餘4.41元，較去年同期增加0.64元，主要是受惠於春節長達9天的假期，帶動聚餐效應。

王品集團並同步公告4月自結合併營收17億元，年增4.07%，其中台灣事業群13.9億元，年增4.94%，「肉次方」和「青花驕」已誕生4家月營收千萬元大店；中國事業群止跌回穩，經歷長達15個月的負成長之後，4月營收3.1億元，年增0.31%。

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展望第二季，看好5月母親節聚餐、6月畢業季與謝師宴需求暢旺，王品集團持續加速展店腳步，旗下品牌也推出多樣應景活動攬客。

5月底前，出示指定活動畫面前往「阪前鉄板焼き」，就招待價值680元黑鑽海鮮珠寶盒，「青花驕」款待松阪豬牡丹。到「藝奇日本料理」消費限定金額以上套餐，就招待媽媽享用明太子鮮蝦佐干貝；跟媽咪穿同色系服裝前往「西堤牛排」，媽媽選購經典套餐就款待戰斧豬排。

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