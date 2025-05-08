晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

王品第一季每股賺4.41元 中國事業4月營收終結負成長

2025/05/08 19:24

王品第一季每股盈餘4.41元。（王品提供）王品第一季每股盈餘4.41元。（王品提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕王品（2727）集團今天公佈第一季合併營收59.5億元，年增5.35%，創下單季歷史新高；稅後淨利3.7億元，年增17.8%，每股盈餘4.41元，較去年同期增加0.64元，主要是受惠於春節長達9天的假期，帶動聚餐效應。

王品集團並同步公告4月自結合併營收17億元，年增4.07%，其中台灣事業群13.9億元，年增4.94%，「肉次方」和「青花驕」已誕生4家月營收千萬元大店；中國事業群止跌回穩，經歷長達15個月的負成長之後，4月營收3.1億元，年增0.31%。

展望第二季，看好5月母親節聚餐、6月畢業季與謝師宴需求暢旺，王品集團持續加速展店腳步，旗下品牌也推出多樣應景活動攬客。

5月底前，出示指定活動畫面前往「阪前鉄板焼き」，就招待價值680元黑鑽海鮮珠寶盒，「青花驕」款待松阪豬牡丹。到「藝奇日本料理」消費限定金額以上套餐，就招待媽媽享用明太子鮮蝦佐干貝；跟媽咪穿同色系服裝前往「西堤牛排」，媽媽選購經典套餐就款待戰斧豬排。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財