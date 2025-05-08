進能服首季EPS 0.67元 地熱業務明年挹注營收

進能服首季EPS 0.67元。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠能環保股進能服（6692）公告首季財報，首季營收7.62億元、年增190%，毛利率13.56%、稅後淨利0.39億元、每股稅後盈餘（EPS）0.67元，與去年同期相比，轉虧為盈。

進能服表示，首季營收與獲利大幅成長，主要在於大型太陽能發電系統建置專案陸續完工認列，目前共累積施作330座太陽能發電系統，裝置容量達333MW，累積總發電量超過1406GWh。

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同時，進能服董事會通過可轉換公司債與轉投資地熱項目議案。規劃於下半年發行總額2億元綠色可轉換公司債（CB），資金用途作為案場所需之資金，以強化中期財務結構並響應永續發展目標；另外，將針對地熱開發項目增資2.5億元，加速地熱能源布局。

進能服認為，除目前執行的大型太陽能發電系統專案，以及台電工程整合案外，轉投資地熱項目預計今年上半年將取得北部某案場的地熱探勘許可，若進度順利最快可於明年投入生產井工程及電廠建置工程，案場EPC（工程、採購、施工）相關工程款項最快明年首季即可望貢獻營收，而此地熱發電案場完工後，每年發電量可達9000萬度，更為營運增添柴火。

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