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豪華車當畫布！BMW攜手台灣藝術家打造獨一無二的Art Car

2025/05/08 18:56

BMW 總代理汎德企業總經理李昀潔（左）與台灣當代藝術家翁明哲（右）合影。（汎德提供）BMW 總代理汎德企業總經理李昀潔（左）與台灣當代藝術家翁明哲（右）合影。（汎德提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕「2025 台北當代藝術博覽會」 5月9日至11日假台北南港展覽館盛大登場，BMW 總代理汎德企業今年攜手台灣當代藝術家翁明哲，以BMW M3 Competition為畫布，運用「刮刀美學」與「壓克力拋灑技法」詮釋速度與力量，打造獨一無二的Art Car，向 BMW Art Cars 精神致敬。

BMW Art Cars問世以來，今年已邁入第50週年，自1975年首輛BMW Art Car 由美國藝術家 Alexander Calder創作問世以來，BMW Art Car計畫正式開啟汽車成為藝術媒介的新篇章，50年間，包括Andy Warhol、David Hockney、Jeff Koons、Cao Fei 等國際重量級藝術家皆參與創作。

每一台Art Car均為當代藝術與精湛工藝的結晶，這些馳騁於賽道與公路的藝術品，不僅見證時代風格的演變，更成為藝術與創新完美融合的象徵。

今年適逢BMW Art Cars50週年，本次台北當代藝術博覽會BMW同步展出自第一代至今共18台BMW Art Car 經典收藏模型車，重現由 Alexander Calder、Andy Warhol、Jeff Koons 等世界級藝術家所創作的經典車款，呈現 BMW Art Cars 半世紀以來的創作軌跡與藝術精神。

汎德此次特別邀請台灣知名當代藝術家翁明哲，以 BMW M3 Competition為創作畫布，運用其獨具特色的「刮刀美學」與「壓克力拋灑技法」，透過奔放筆觸描繪速度的律動，巧妙融入「旅途風景」的隱藏彩蛋，這件行動藝術作品為BMW M精神注入全新詮釋。

翁明哲表示，愛開車的他這台車想表現的是天空和海洋在移動，且用線條和色彩包覆車子，就像是彩色的飛翔斗篷，平常畫畫布是水平的，這次畫汽車，難度在於它是立體的，必須很用力畫才能對抗地心引力，而且還要有甩的動能，畫了4天瘦了2公斤。

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