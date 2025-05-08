上緯投控首季財報出爐 EPS 0.48元

上緯投控首季EPS 0.48元。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠能環保公司上緯（3708）今日董事會通過第一季財報，首季營收19.61億元、稅後淨利0.52億元、每股稅後盈餘（EPS）0.48元。

上緯指出，第一季營收19.61億元呈現年增13％、季減7％，較上季微幅衰退，主要受農曆春節假期影響，工作及海關作業天數減少；依產業特性，年度第一季通常是營收最低的季度。至於首季淨利0.52億元較去年同期相比年減31％，主要受美元升值幅度收斂、匯兌利益減少，及轉投資美佳認列投資損失，今年第一季EPS 0.48元。

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展望第二季，上緯表示，營收有望繼續增長，其中，環保耐蝕材料緊抓各應用領域之指標客戶，配合客戶一帶一路持續帶動營收成長；風電產業應用包括環保綠能材料及循環經濟材料在國際及中國風場的建置需求穩健增長及新客戶開發，有機會增加營收。

面對近期台幣快速升值，預期第二季將面臨匯兌損失壓力，匯率走勢將成為後續營運的重要不確定因子，上緯認為，未來將視實際匯率波動狀況，靈活調整接單、非美元報價與避險策略，包括加大對國外採購的品項及額度，提高自然避險效果。

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