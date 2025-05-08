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雄獅第一季EPS 4.57元 下半年營運正向

2025/05/08 18:04

雄獅第一季EPS 4.57元創歷年同期新高。（雄獅提供）雄獅第一季EPS 4.57元創歷年同期新高。（雄獅提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕雄獅旅行社（2731）第一季合併營收71.46億元，較去年同期成長19.21%， 第一季稅後盈餘4.26億元，較去年同期成長30.95%，每股盈餘稅後為4.57元，創歷年同期新高。雄獅表示，旅遊需求趨勢明確，市場氣氛穩中透旺，而在提前佈局下，看下半年營收正向，後市仍持審慎樂觀看法。

雄獅表示，儘管全球經濟仍受美國關稅政策調整，以及匯率波動等不確定因素干擾，但美國航線運能增加，機位供給明顯回升，北美產品仍具備價格競爭優勢，而為搶佔先機，積極擴展北美市場，聚焦具在地深度的產品設計，推出如美國經典五大國家公園行程，安排國內段班機，飽覽黃石國家公園、大峽谷國家公園、大堤頓國家公園等壯麗奇景，以特色化、高值化行程強化產品差異。

在歐洲線方面，雄獅說，隨著阿聯酋航空和土耳其航空的增飛，以及阿提哈德航空將於9月7日開航台北直飛阿布達比的航班，歐洲航線整體機位增加，將有助於團體旅行安排，也因此靈活調整策略，除了經典旅遊路線外，今年更深入發掘北歐、巴爾幹半島、西班牙朝聖之路及義大利多洛米堤等分眾旅遊路線。

短線部份則迎來暑期旅遊高峰，雄獅說，自4月起暑期訂單湧現，行程類型以動物園、樂園、水族館等親子體驗最受歡迎；日本則為人氣首選目的地，近期雄獅夏季線上旅展亦觀察到大阪世博、北海道避暑行程銷售熱絡，而具主題性、稀缺性的運動旅遊，例如富士山登山行程、獨家授權的北海道馬拉松團以及高爾夫球旅遊等，也都呈現增長趨勢。

雄獅分析，第一季營收及獲利成長主因，受惠於春節連假長達9天、寒假、228連假及清明假期出遊需求推升，雄獅提早佈局並提供多元產品，年初即見明顯成長，隨後接連迎來日本大阪世博開幕、立山黑部雪牆開山、神戶航線開航，以及熱播韓劇所帶動的話題效應，加上東北亞櫻花季與歐洲鬱金香花季等季節性旅遊高峰，均明顯帶動訂單增長。另一方面，長程國際航線運能持續恢復，亦助攻旅遊市場全面升溫，進一步挹注公司整體營收與獲利表現。

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