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推動老宅延壽 內政部擬串聯各專業人士成立顧問團

2025/05/08 17:43

內政部預計規劃輔導各地方政府串聯建築、土木、包租代管、物業管理等相關產業與社會福利資源等專業人士，成立老宅延壽顧問團。（記者徐義平攝）內政部預計規劃輔導各地方政府串聯建築、土木、包租代管、物業管理等相關產業與社會福利資源等專業人士，成立老宅延壽顧問團。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕內政部部務會議今針對「老宅延壽」規劃進行報告，預計規劃輔導各地方政府串聯建築、土木、包租代管、物業管理等相關產業與社會福利資源等專業人士，成立老宅延壽顧問團，並針對30年以上、4至6層老舊建案提供建物初評以及老宅修繕評估。

內政部部長劉世芳指出，該專案主要目的是強化公共安全與推動無障礙、通用設計改善，在房屋延長使用年限與安全韌性兼顧之下，以符合包括高齡長者在內的住戶居住需求，讓老宅整體修繕維護效益一次到位，並達到老宅延壽與在宅養老的雙重效益。

內政部進一步說明老宅延壽顧問團，主要是媒合建築、土木、包租代管、物業管理等相關產業與社會福利資源，串聯各領域專業人士，協助民眾進行建物結構安全評估，及提出室內外居家軟硬體改善與強化建議，並透過簡便申請程序，提供全方位服務。

而且還可串接衛福部長照資源與經濟部ESCO節能、改善老舊線路確保消防安全等政策，讓高齡長者在生活軟硬體面與照護服務能夠得到支持。而老宅延壽規劃則依照公共區域及室內修繕項目，包括管線更新、建物立面修繕、屋頂防水、新增無障礙設備等。

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